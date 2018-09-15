〈北部〉送米涉賄 里長選將十萬交保

2018-09-15

〔記者彭健禮、王駿杰／綜合報導〕苗栗縣頭份市里長參選人王姓男子，被檢舉涉嫌贈送白米賄選，檢警調昨天約談到案，依違反選罷法罪嫌偵辦，為年底選舉苗栗縣首宗查賄案件，檢方複訊後裁定以十萬元交保。

檢方調查，王男為頭份市一家寺廟管委會委員，藉廟方分送普度後「平安米」，向里內選民尋求支持，有對價關係，每包米依重量不同，市價一百到二百元不等。

檢方昨天指揮警、調搜索，查扣卅一包白米並約談王男、樁腳及選民十七人，部分選民坦承王男及他的樁腳贈送白米並請託支持當選。

徐定禎設後援會 搶婦女票

獲民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎，昨在竹南鎮成立婦女與新住民後援大會，提出活化各鄉鎮閒置館舍做為親子館並提供臨時托育服務、強化巡守隊設備，保障夜歸婦女安全、成立婦女創業陪伴辦公室與成立新住民服務辦公室等政見。

竹市長選戰 消防設備成話題

無黨籍新竹市長參選人、現任議長謝文進昨天則指出，審計部一○六年度新竹市總決算審核報告指新竹市消防局超過六成各式消防車輛與救災裝備過期，甚至六艘救生艇、五艘橡皮艇、五十五件化學防護衣已全數過期。他抨擊市府不汰換卻砸大錢辦活動、設看板，難道人命不值錢？

新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，林智堅任內增加的消防人員或添購設備，數量及金額都是歷任市長之最，背離事實的指控令人深感遺憾。

新竹市消防局表示，四年來斥資一億兩千多萬元購置各式救災車輛、器材，並全面汰換救護外套、配發便帽、燈具；各式車輛、裝備器材每年度都編列充足養護預算，目前都維持良好使用狀態。