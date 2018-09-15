〈北部〉斥資兩千萬 竹香北路步道啟用

2018-09-15

〔記者王駿杰、廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府為解決香山區竹香南、北路人車爭道問題，投入兩千萬元經費在客雅溪堤岸頂雅橋至牛埔橋路段的竹香北路鋪設人行步道，昨天完工啟用。市長林智堅表示，未來將持續打造串聯竹香南、北路的環河步道，提供居民便利生活環境。

林智堅說，過去竹香南、北路常見人車爭道，險象環生，市府因此鋪設這條總長一千四百七十公尺的人行步道，沿途除照明燈具、防護欄杆，還有生態解說牌。

林智堅說，未來將向中央爭取前瞻基礎建設的水環境計畫，串聯客雅橋到牛埔橋，建置總長六公里的人行步道。

此外，內政部營建署辦理新竹縣新豐鄉康樂路等道路雨水下水道工程，六月底工程施作到康樂路一段轉進德昌街路口時， 因遇地下埋設的台電高壓電管線而喊卡，原本雙線道變成單線道，工程圍籬妨礙通行、阻擋視線，導致尖峰時段壅塞，至今已發生至少四起車禍，用路人抱怨連連。

縣府工務處昨天邀集承包商泰欣營造、台電等開會協調後，台電允諾在一個月內遷移康樂路一段轉德昌街的第一支高壓電桿，不動地下管線；泰欣營造下週進場結束路口轉彎處的工程以維護行車安全。

泰欣營造說，原定二○一九日七月六日完工，但受到管線影響將申請展延。除了德昌街，目前在泰安街的工程，也由於台電電桿遷移工期延宕，將被迫暫停並延後約一個月。