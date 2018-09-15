〈北部〉三年免充電 清大校友研發鞋跟計步器

2018-09-15

〔記者王駿杰／新竹報導〕能計步的智慧型手環近年來風行全球，但仍有必須脫下充電的不便；國立清華大學物理系校友黃希雯，在畢業二十餘年後回母校創業，研發出三年不用充電，能智慧定位，可嵌進鞋跟，重量僅七克，相當一顆牛奶糖大小的「無感」穿戴裝置smartcube，除熱銷全美，也成為創業典範。

能智慧定位 且重量僅7克

近年來已有知名運動品牌構思將智慧晶片嵌進鞋子的概念，但功能僅止於計步，無智慧定位，且價錢高於一般鞋款。smartcube除有計步、ＧＰＳ功能，且較平價，還突破耗電的限制，目前已成功加裝在美國手工休閒鞋品牌並登上電視購物平台。

黃希雯二○一五年在清大育成中心租下十五坪的空間，smartcube是創業首作，只要下載手機應用程式，就能看到每日走路的步數、公里數，還能智慧定位。

下載手機應用程式 就可使用

提供技術及研發指導的清華大學電機系教授馬席彬說，鞋跟計步晶片的技術難題，在於良率要達百分之百，因為消費者一旦發現計步或定位功能出問題，就會要求退換整雙鞋子，品牌信譽也會受損。

黃希雯是台北人，北一女中數理資優班畢業後以第一志願保送清大物理系，談到創業的艱辛，她說，研發、出貨、資金的種種壓力讓她的健康曾亮起紅燈，還好在清大「有老師可以問，還有聰明優秀的學弟、妹來當工讀生幫忙。」