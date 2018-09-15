〈北部〉清晨惡火 苑裡市場半數攤位燒毀

2018-09-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕超過半世紀的苗栗縣苑裡鎮公有市場，被昨天清晨一把惡火，燒毀市場一半的七十五個老攤位，其中包括知名肉圓鋪，地方感嘆「老市場就這樣毀了！」因火場面積有兩百七十坪，起火原因尚待消防局調查釐清。鎮公所也將於火場鑑識完成後，儘速清理，搭設臨時棚架，早日恢復攤商生計及民眾消費需求。

逾半世紀老店鋪 付之一炬

昨天清晨五點十五分許，有位於苑裡鎮天下路的攤商準備開業時，就聽到「逼、茲」聲響，接著有物品燃燒的異味傳來，大夥趕緊逃離店鋪，因市場多為木造及鐵皮構造，火勢蔓延迅速，泰半的市場陷入火海，消防局出動多輛人車灌救，火勢於昨天下午完全撲滅。

苑裡鎮公有市場歷史超過五十年，是地方重要的採買地點，陪伴不少苑裡人長大， 尤其市場靠近天下路一帶，有許多美食小吃店鋪， 包括知名的茂焱肉圓、金光肉圓等，也因這場大火付之一炬，讓許多民眾吃驚與惋惜。

中秋節前 搭建臨時攤位營業

苑裡鎮長杜文卿一早趕往關心，調查市場共計有一百五十個攤位，這起火災燒毀其中七十五戶，並在火勢控制後與鎮代會緊急協商，決定發放遭焚毀的攤位每戶一萬元救助金，並免收全數攤商十月到十二月的租金，並火場鑑識完成後，在中秋節前，剷平被燒毀的攤位，並搭建臨時攤位，讓攤商恢復營業。

縣長徐耀昌隨後也到場慰問受災攤商，每戶將發放災害慰問金一萬二千元，並指示相關局處全力協助公所處理善後事宜。

縣府爭取中央專案補助 拆除重建

縣府工商發展處昨天上午與經濟部中部辦公室聯繫，初步獲得同意依據公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業要點，專案補助辦理苑裡鎮天下路、為公路口旁市場拆除重建工程，請鎮公所先擬訂計畫，由縣府轉呈經濟部審查核定後，即可獲得補助辦理。