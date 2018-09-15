〈北部〉世界跆拳道大獎賽 19日桃園開打

2018-09-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府與中華民國跆拳道協會將於十九至廿一日，在市立體育館舉辦「二○一八世界跆拳道大獎賽」，該大獎賽共有義大利羅馬、俄羅斯莫斯科、台灣桃園、英國曼徹斯特及阿拉伯聯合大公國富介拉等五站，桃園市為第三站，有將近四十個國家、二五六位選手來台參賽，爭取二○二○年東京奧運的參賽積分。

記者會由市長鄭文燦、中華民國跆拳道協會理事長吳兩平共同主持，兩人分別將二○一四年雅典奧運金牌選手朱木炎、二○一八年雅加達巨港亞運金牌選手蘇柏亞手持的木板擊破，象徵「跆」灣英雄、「拳」力出擊，並邀請各界踴躍至桃園觀看賽事、為台灣選手加油。

「世界跆拳道大獎賽」規模僅次於奧運、世錦賽及年終大獎賽，為奧運跆拳道對打排名的最高等級積分賽，金牌可獲積分四十分、銀牌廿四分、銅牌十四．四分，此次賽事為我國歷年承辦國際跆拳道對打賽事中最高層級，參賽選手由世界跆拳道聯盟（WT）依照積分排名邀請選手參賽，採奧運男女各四量級比賽，主辦國所有量級擁有地主保障參賽名額。

本次台灣選手計有蘇柏亞、羅嘉翎、馬婷霞、張力千、宋傢茵、洪幼婷、林婉婷、沈于婷、楊宗燁、黃鈺仁、羅明均、何嘉欣、侯光武、劉威廷、黃韻文、陳彥羽等十六人參賽。