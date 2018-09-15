〈北部〉守護優秀運動員 桃醫簽約10選手

2018-09-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛福部桃園醫院去年起成立「運動醫學整合照顧團隊」為運動員服務，今年再推出「守護優秀運動員」補助計畫，與洪吉嫻等十位運動選手簽約，昨天在醫院舉行簽約儀式，未來，運動選手將成為醫院代言人，醫院也會提供選手各項醫療整合服務，必要時也可隨團出國，提供運動員更好的運動醫療照護。

十位簽約的運動選手有鏈球選手洪吉嫻、游泳選手張克翔、跳高選手張昭翔、舉重選手霸澤昂．依邦、雪橇選手林欣蓉及韻律體操團體組詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴及彭曼凌等，這些選手都將是桃園醫院的運動大使，配合醫院進行各項公益宣導活動，而選手在訓練、比賽過程，院方會整合包括復健科、骨科醫師、運動領域專業物理治療師、營養師及臨床心理師，必要時也可隨團出國提供醫療服務。

提供照護 教導避免傷害

桃園醫院復健科主任葉圜叡強調，除了簽約選手，桃園醫院也和萬能科技大學、開南大學、北科大附屬桃園農工、永豐高中、治平高中、中埔國小、自強國中、桃園高中等八所學校簽署防護合作合約，由醫師和物理治療師每月到校探視選手，早期發現傷害或其他問題並給予治療。另外，桃園醫院也會定期到校舉辦預防運動傷害、維持良好運動習慣的專業講座，從學校與運動醫療教育深耕做起，避免運動員在往後的運動生涯中「為傷所困」。