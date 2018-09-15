〈北部〉煉鐵廢碴鋪路 成本省15％增壽2年

2018-09-15

〔記者許倬勛／新屋報導〕行政院環境保護署昨在新屋區農業改良場舉辦「循環社會、清淨台灣」再生粒料論壇，環保署長李應元、市長鄭文燦連袂出席，鄭文燦表示，桃園市是實施循環經濟的模範城市，二○一六年起將「氧化碴」用於道路鋪設，包括龍潭區高原路、八德區豐德路及新屋區新湖路，不但提升公共工程品質，也做到資源再生利用。

高原路、豐德路、新湖路 試用成效好

工務局長黃治峯表示，氧化碴是煉鋼製程的副產品，也就是廢棄爐碴，對鋼鐵業者而言是一大麻煩，受環保法令限制，去化管道不足，業者只能囤放在自家工廠內，全台每年產生約三百萬噸氧化碴，桃園約有十萬噸、迄今囤積約一百萬噸。

黃治峯說，氧化碴具有堅硬、高密度、耐久性佳等特性，可取代瀝青混凝土的級配料（細顆粒），依據目前研究試用結果，卅％級配改用氧化碴，可獲得最大的效果，摻混瀝青後道路使用壽命可由三年延長到五年。

黃治峯說，經濟部工業局二○一六年開始推動氧化碴瀝青鋪面工程，主要選定重車壓過頻繁的產業及工業道路，較能檢視鋪設品質及使用狀況，鋼鐵廢料則由業者無償提供，經再利用機構使用磁選程序將鐵回收，送往轄內各瀝青拌合廠混合後，發配給各包商鋪設路面，經計算可省下十五％左右的成本。

道路養護、15公尺以下新路 納入辦理

工務局工程施工科長黃全成指出，試辦迄今因績效不錯，中央決定列入前瞻計畫，今年起桃園市內三分之一的道路養護、新闢十五公尺以下道路都會使用氧化碴作為鋪料，首批鋪設的三條道路已去化三千噸氧化碴，納入道路養護計畫後，預計每年可去化四．五萬噸，未來若應用於航空城道路開發，應可全數去化市內囤積的百萬噸廢料。

黃全成表示，三條道路除了龍潭區高原路，因使用「第一代」、未經磁選程序去鐵的氧化碴，有部分鏽斑問題，其餘兩條道路效果良好，已過試用階段、進入穩定期，今年會再挑選三條道路使用，相關施工規範也送交行政院公共工程委員會核定，將逐年擴大辦理。

市長鄭文燦說，鋼鐵廢料做為鋪面材料是將垃圾變黃金，也可減少砂石、級配的消耗，樂見循環經濟在桃園發揚光大。