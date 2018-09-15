〈中部〉反拆遷 黎明幼兒園長市府前抗議

2018-09-15

〔記者黃鐘山、張瑞楨／台中報導〕纏訟多年的黎明幼兒園拆遷案，台中高分院判決幼兒園敗訴，恐被強制執行拆除，黎明幼兒園保留行動成員及歐巴桑聯盟昨赴市府撒冥紙、潑紅漆抗議，園長林金連還率眾衝撞市府大門，警方下令帶走園長，隨後園長因血壓過低被緊急送醫。

黎明幼兒園位在南屯區單元二自辦重劃區範圍，建物坐落於「廿五米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地，重劃會與園方纏訟多年，台中高分院更三審判決幼兒園敗訴。

高分院判決理由，重劃會的籌備會舉辦會員大會並選出理監事，已由市府核定，林金連沒有主張與證明重劃會的決議已被法院判決撤銷確定，重劃會的決議至今仍有效；幼兒園是否應拆除？高分院認為，幼兒園位於公共設施範圍與住宅區預定地，不拆除會影響公共設施施工與土地整平，據此判決應拆除。

林金連等人撒冥紙、潑紅漆 與警衝突

對此，黎明幼兒園保留行動成員及歐巴桑聯盟昨前往市府抗議，表示重劃會根本不合法，市府卻還核准，涉嫌勾結，要求市長林佳龍出來面對、幼兒園原地保留，園長林金連情緒激動率眾撒冥紙、潑紅漆，市府警衛隨即封閉市府大門。

保留行動成員見狀群情激憤，一再高喊市府不該迫遷人民，歐巴桑聯盟也怒批市府不作為，率眾嗆聲「林佳龍出來面對！」林金連試圖找出口衝撞入內，發生數波推擠，六分局長陳武康下令帶走林，雙方發生衝突，園長因血壓過低，被救護人員送醫。

提3點訴求 市府回應無權撤銷判決

黎明幼兒園保留行動提出撤銷假執行強拆決議、市府召開協調會及解散單元二重劃會等三點訴求。地政局則回應，市府之前除積極介入爭取緩拆，也做了非常大的努力及協調，逐一釐清問題，但雙方仍各持己見，無法取得共識。法院判決重劃會可向台中地院聲請執行拆除，市府無權撤銷法院判決。

地政局強調，市府一切依法行政、依法審核、依法監督，重劃會律師於法庭攻防所做的論述，與事實有所出入，自辦市地重劃依司法機關的見解，屬地主與重劃會的私權行為，其爭議依現行法規，既已訴請法院裁判方式解決，市府尊重法院判決結果。