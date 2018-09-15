〈中部〉埔里成功里300人口 5親友搶里長寶座

2018-09-15

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮成功里面臨人口老化外流，全里只有三百餘人，年底里長選舉卻出現五人登記參選盛況，創該里紀錄，且五位參選人還互有血親或姻親關係，但最後只有一人能笑著迎接勝利，可說是最親近又最殘酷的選戰。

票票珍貴選情複雜

位處偏遠的成功里，戶政單位統計人口僅有三三五人，是全鎮人口最少的里，六十五歲以上人口偏高，在日本稱為「限界集落」，台灣則翻成「極限村落」，成功里極有可能成為埔里第一個「極限村落」。

以往里長選舉選情相對單純，不是同額就是二人角逐，這次高齡八旬的現任里長黃萬主不連任，改由兒子黃源斌出馬，連同其他四人曾雪梅、陳紹章、彭惠珍、彭永增登記參選，一下子有五人角逐里長，創當地有史以來紀錄。

而且早期當地交通不便，長期以來居民就近嫁娶，因此這五位參選人也都有血親或姻親關係，由於初估選舉人數大約三百人，因此票票珍貴，選情也從單純變複雜，五人雖是親戚，但最後只有一人能笑著迎接勝選。

大伯與弟媳拚鎮代

埔里鎮年底代表、里長選舉參選情形踴躍，甚至不乏同室操戈，像是鎮代第三選區代表參選人李春生、曾秀月即是大伯與弟媳關係，引起選民關注，同樣「網內互打」也出現在成功里長選舉。

地方盼勿影響和諧

成功社區理事長徐福宏表示，這次里長參選人平均年齡約五十歲，樂見中生代參與公共事務，為地方注入更多活力，但希望是良性競爭，別因選舉傷了親情與影響地方和諧。

除了成功里長參選爆炸，一新里、廣成里也因現任里長不連任而新人輩出，均為四人登記參選，競爭激烈程度也不在話下。