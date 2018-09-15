〈中部〉偷水泥樁還折樹 蝴蝶廊道近百幼蟲恐餓死

2018-09-15

〔記者陳冠備／溪湖報導〕彰化縣溪湖鎮東螺溪畔有座蝴蝶廊道花園，種植矮仙丹、望江南、食茱萸等植物，吸引蝴蝶前來產卵，但近日出現「怪賊」，專偷花圃擋土用的水泥試體（水泥樁），還把樹木折斷，由於目前是遷粉蝶（淡黃蝶）繁殖期，幼蟲沒有樹葉可供進食，恐怕都會餓死，甚至因缺乏樹木保護而被鳥類啄食，讓當地的生態復育出現危機。

望江南被折出現樹葉枯萎症狀

東螺溪沿岸原本雜草叢生，湖埔社區大學號召志工打造「蝴蝶廊道」，目前已復育達數十種蝴蝶，為維持生態永續，在廊道兩旁種植一處約十坪大的蝴蝶食草花園，惟水岸地水土維持不易，周圍特地鋪上堅固的工程測試用水泥試體當護土。

近日竟有民眾為一己之私，連續竊走近五十根試體。湖埔社區大學執行長林淑玲表示，水泥試體並不是高價值品，遭竊也頗感意外，比較擔心的是近日常有大豪雨來襲，花圃周邊少了水泥試體保護，土壤容易流失，種植給蝴蝶當食草的矮仙丹、望江南、食茱萸、飛龍掌血、柑橘類等植物也會不保。

東螺溪畔花園生態復育現危機

林淑玲也憂心的說，最近是遷粉蝶繁殖期，雌蝶會選擇產卵在望江南樹上，方便幼蟲食用，一個週期約二十天就能羽化成蝶，可是這名竊賊疑似為了方便搬運，把一株枝葉茂密的望江南從底部折斷，目前已經出現樹葉枯萎症狀，樹上近百隻幼蟲沒葉吃可能餓死，也容易遭鳥類獵食，復育出現危機。

湖埔社區大學生態指導老師謝文猶說，這株望江南種植一年多，每月能孵育近百隻遷粉蝶，是園區重要的食草，這次無端遭破壞，只能趕緊把幼蟲移到相關豆科植物，能救多少是多少，因此呼籲民眾，公共財維護不易，要有公德心。