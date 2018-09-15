〈中部〉替代役年底退場 議員籲聘保全維安

2018-09-15

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕教育替代役男將在年底退出校園服勤，校園安全如何維護，引發關注，嘉義市政府教育處擬以工友、臨時人員因應校安工作需求，不過，市議員王美惠接獲教師陳情，市府對國中、小學的工友、臨時人員有總員額管控，近年如有退休者，就遇缺不補，面臨人力不足窘境，建議市府編列足額預算聘請保全等專業人員，讓學校、家長無後顧之憂。

嘉市教處：明年擬編千萬聘專人

市府教育處長余坤龍表示，部分工友、臨時人員足夠的學校，可用現有人力維護校安，另將考量聘僱專人處理，十一月將在市議會定期會提案編列明年請保全的預算一千萬元，下月初會與各校開會討論執行細節。

市府教育處副處長林喜信說明，嘉市十九所國小、八所國中，專長替代役男還有二十二人，因工友、臨時人員依學生數分配，受市府總員額管控，如有學校人力不足，會自別校調遣，未來聘用校安人員，研議用時數計薪，比較彈性。

王美惠說，二十七校以每校一名保全計算，且上、下學時段也需有人維安，經費估計一千八百萬元，如只編列一千萬元，恐只做「半套」，希望要做就一次做好。北園國中校長劉昭志表示，學校編制兩名工友，但一人退休後沒補，剩下一人除校園巡視，還要送文件、修剪草木，目前由他與總務主任等加入巡視校園、協助除草；嘉市家長協會理事長黃彥富說，即使有人可巡視校園，不一定有能力處置突發狀況，建議雇用專業人士較恰當。

嘉縣無經費聘任 同仁日間輪值

嘉縣府教育處學務管理科長葉信一說，嘉縣一百四十七所學校，現有六十名教育替代役，十一月底剩餘二十名，明年剩十餘人，已有多所學校無替代役男，由於縣境地廣人稀，百人以下小校多，並無經費聘請專業保全，校園安全維護回歸無替代役男的方式，日間由學校同仁輪值，搭配夜間保全設定。