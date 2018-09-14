〈南部〉「歡迎回台南」看板 被疑暗諷高思博

2018-09-14

〔記者邱灝唐、萬于甄／台南報導〕基進黨投入年底台南市議員選舉，日前掛上一面看板，卻意外捲入市長選戰，一句「歡迎回台南」，被指為暗諷國民黨台南市長參選人高思博「落跑十年」。儘管基進黨回應是巧合，但高陣營抨擊為惡意的選舉操作。

基進黨選將稱巧合 高陣營批惡意操作

基進黨東區市議員參選人李宗霖在青年路掛上看板，並寫上「歡迎回台南」，但相鄰看板恰好是高思博，這也引發外界聯想是否暗諷高「落跑十年」。對此，李宗霖笑說，一切都是巧合，因為當地人潮、車流量龐大，又能向搭火車的民眾宣傳，才選在這裡；不過，李表示，高思博的確離開台南十年，參選過程又發生這麼多爭議，難怪民眾會有此聯想。

高思博陣營則抨擊是惡意選舉操作，並舉出前總統陳水扁當年返鄉選台南縣長，並未被批評落跑台南，更沒人質疑行政院長賴清德不是台南人，為何土生土長的高思博只因到台北任公職、教書，就得承受如此罵名，而且高一直在為地方貢獻，只是低調不願上媒體。

黃偉哲為同黨議員參選人站台造勢

民進黨籍參選人黃偉哲昨日則為同黨的議員參選人站台造勢，並與立委王定宇共同協調三條聯外道路，作為永康砲校遷至關廟新址後使用；被問及促轉會「打侯」爭議，黃表示，除了副主委張天欽請辭之外，促轉會更該啟動內部調查，清查是否還有人利用促轉會進行政治操作，但呼籲各界不該無限上綱，否則也犯了政治操作的問題。

無黨籍參選人蘇煥智將於今日召開「煥醒音樂祭」記者會，並預告本月三十日除了有音樂祭之外，也同時舉辦競選總部成立大會；無黨籍參選人許忠信則在今日發表觀光政策，且成立南一中校友後援會，展現地方實力。