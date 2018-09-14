〈南部〉《台南》中國城廣場景觀改造 20日再招標

2018-09-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「中國城」廣場景觀工程因變更設計，原得標廠商無意願而重新招標，可是八月廿八日第一次流標，將於九月廿日第二次招標，南市都發局表示，若招標作業順利，預計最快明年九月可以完工。

金額拉高至1.4億

中國城廣場景觀改造工程，台南市政府原計劃一億兩千萬元，將地下一樓連結地面成為露天水景與噴泉，還有地下通廊步道，打造舒適的親水空間，而原中國城建築於二○一六年十月就拆除完畢，原訂今年景觀工程四月完工，可是一波三折，至今仍宛如一片廢墟。

都發局表示，中國城廣城景觀設計維持原方案，地下二樓回填，地下一樓規劃為景觀水池，工程變更設計主要是增加景觀水池伸縮縫防止劣化，議價時原得標廠商無意願承作，只好重新辦理招標，金額拉高至一億四千萬元，八月廿八日開標，但無廠商投標，將於九月廿日第二次招標。

都發局表示，中國城廣場設計以「潟湖及自然都市」為概念構想，兼具城市滯洪池功能，這次八二三豪雨，除了地面有積淹水，一天時間就抽乾，其實地下結構體正好接受「考驗」，並沒有嚴重滲漏水情形，可以承接滂沱大雨水量，發揮滯洪池功能。

最快明年9月完工

都發局表示，如果九月完成招標與施工順利，仍可寄望明年九月完工，結合台南運河歷史，形塑親水空間氛圍，為台南公共場域帶來新氣象。