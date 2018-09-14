〈南部〉《台南》未「趕盡殺孓」 5工地挨罰將停工

2018-09-14

〔記者蔡文居／台南報導〕南區明亮里日前出現台南首例本土性登革熱病例，南市環保局連日來前往南區明亮里及周邊鄰里稽查，發現有五處工地未落實「趕盡殺孓」，稽查人員分別於輪胎、塑膠水桶、樓地板、 電梯井等處發現積水及孑孓孳生，現場已立即要求工地清除改善並開單告發。

工務局指複查沒問題才可復工

工務局則表示，目前尚未收到環保局移送過來的公文，收到後會依法勒令停工兩週，經複查沒問題後才可復工。

環保局表示，近期受連日降雨影響，加上午後又常有零星短暫陣雨，使得工地積水情形大增，為避免工區成為登革熱孳生源的溫床，日前豪雨過後便加強宣導工地加強登革熱防治，同時更針對東區、南區、北區、中西區、安南區、安平區、永康區、仁德區等病媒蚊指數較高地區展開深度稽查。

環保局表示， 工地是僅次於居家的登革熱高風險場所，當中廢容器、地下室、電梯井、樓地板、連續壁雙層壁內側及四周水溝等處，均是工地最常積水或有防疫漏洞的地方。累計近半個月以來，已有十五處工地因積水孳生孑孓而遭開罰。環保局呼籲工地務必落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源，該局也將持續提高工地稽查強度，一旦查獲孳生登革熱病媒蚊孑孓，將依廢棄物清理法處以三千元罰款。