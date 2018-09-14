〈南部〉整治永安水患缺6億 盼由前瞻籌措

2018-09-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕永安區北溝排水沿線聚落地勢較低，且排水還沒有完成整治，八二三豪雨造成水淹近一公尺深，甚至雨停了水也退不去，立委邱志偉邀集相關單位會商，發現資金缺口約六億元，他要求水利署由前瞻計畫籌措經費，若資金無法全數到位，也將請台電、中油幫忙回饋地方建設，徹底解決永安淹水問題。

水利局︰北溝排水已投資3.5億整治

水利局表示，永安區北溝排水系統已經投資整治經費總計約三億五千萬，預計在明年底前完成排水路整治長度約兩公里，系統內抽水站每秒可抽廿三．五立方公尺水量，以及橋樑改建八座。

由於系統排水路較長，永安里、永華里及新港里三個聚落都位在排水系統上游，需進一步爭取約一億一千萬元的經費完成「永安區永達路排水系統治理工程」及「永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建工程」，聚落淹水改善才能略見成效。

新港里何應成里長補充，雖然水利局目前提報的兩件工程短期完成後應可舒緩聚落淹水情形，但是整治北溝排水系統應該要一勞永逸，一次編足第二期及第三期約六億元的工程經費，加速改善永安區淹水問題。

里長︰應一次編足工程經費

水利署則表示，原則上支持高市府提出「永安區永達路排水系統治理工程」及「永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建工程」短期改善工程；至於里長建議北溝整治經費一次到位，水利署恐無法單獨籌措如此龐大預算支應。

擬請台電、中油研商配合補助

邱志偉於會議總結，請水利署由前瞻計畫籌措經費，補助水利局加速辦理短期改善工程並納入北溝第二期經費補助；由於再納入第三期工程經費恐過於龐大，請台電公司、中油公司在北溝第二期及第三期經費前瞻無法到位時，應共同研商配合補助工程預算經費，加速北溝排水全線整治，睦鄰回饋地方建設，徹底解決永安淹水問題。