〈南部〉菜價批發、零售差5倍 市府將稽查

2018-09-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕山竹颱風路徑南偏，中部蔬菜供貨穩定，高雄平均批發菜價昨下跌兩元，零售菜價回跌不明顯，部分蔬菜如大芥菜等批發價持平，零售價卻不跌反漲，兩者價差近五倍，市府市管處將介入調查，經查若價格異常，將展開稽查。

高雄果菜市場昨平均批發菜價每公斤四十．二元，比前一天小跌兩元，其中葉菜類回跌六．七％，每公斤從五十三．五元回跌為四十九．九元。公有零售市場昨平均菜價回跌不明顯，微跌○．五六％收每公斤一百八十．九七元，其中葉菜類幾乎沒跌，每公斤一百八十五．三八元，部分蔬菜價格不跌反漲。

大芥菜、綠竹筍價差最大

其中大芥菜昨批發價每公斤二十六元，維持前一天批發價格，零售價格卻不跌反漲二．二八％，每公斤達一百二十七．三元，批發、零售均價兩者相差近五倍。綠竹筍批發價昨持平每公斤收九十元，零售價卻上漲四．六四％，每公斤收一百九十一．五元。

市府︰相差近5倍 將進一步了解

市府經發局表示，昨零售菜價回跌，一旦價漲出現異常，將報請主計處會同消保官聯合稽查。至於批發、零售均價相差近五倍，將進一步了解。梓官蔬菜專區因連續下雨一個月，只剩下五公頃蔬菜，農民昨搶收蔬菜，以空心菜為大宗。

水利局趕在颱風來襲前，以TV檢視前鎮區一心一路、和平二路涵管，並填補坑洞避免路面掏空；大智陸橋下道路與鐵道間出現十多公尺大洞，養工處開挖灌漿填補完成。