〈南部〉綠島船班停駛 3活動延期

2018-09-14

〔記者陳賢義、張存薇／台東報導〕台東昨天雖豔陽高照，但受到山竹颱風外圍環流影響，往返綠島船班昨午後停駛，上午加開三航次疏運六一五旅客返回台東，三天後將視天候狀況決議是否復航。此外，山竹颱風預估星期六最接近台灣，顧及民眾安全，十五日包括台東藝術節《隔壁親家》、縣長公館Open-Mic音樂會、東河鄉瑪洛阿瀧聯合豐年祭三場活動均延期。

台東地區昨艷陽高照熱翻天，中央氣象局雖預報山竹颱風不直接侵台，但受其外圍環流影響，今入夜起到十五日整天，南部、東部仍會有明顯降雨，雨勢可能達到大雨或豪雨等級。

客輪業者昨貼出公告，昨日中午後取消綠島往返船班，十六日以後再視影響程度決議復航。船公司表示，因強烈颱風，十六日以後再視影響程度決議，由船長決定是否開航。

至於週末已確定三場活動延期，縣府文化處指出，原訂十五日晚間台東藝文中心演藝廳演出的「台東藝術節 台灣音樂劇二部曲《隔壁親家》」改至十二月廿三日晚間演出，若無法改期觀賞，退票不收手續費。

而每月固定的縣長公館《Open-Mic音樂分享會》也改至十月四日下午三時舉行，而東河鄉公所原訂在都蘭觀海平台辦東河鄉馬洛阿瀧聯合豐年祭，因應颱風來襲，亦決定改期至廿一日舉行，活動流程不變。