〈南部〉《台東》推永續循環農業 廢棄物變有機堆肥

2018-09-14

〔記者張存薇／台東報導〕水稻、洛神葵收成後，稻稈、殘株該怎麼處理？農民傷腦筋，台東地區農會、台東區農業改良場合作推永續循環農業合作，東區農理事長楊招信、台東農改場長陳信言昨天簽訂合作備忘錄，將以知本有機專區為示範區，把農業廢棄物變成有機堆肥再利用，初步估計，約可產出十噸有機質廢料，每公頃則可省下十萬元施肥、雜草管理費用。

東區農知本有機專區明年起將展開循環農業示範場域計畫，東區農總幹事李建通指出，知本有機專區有廿七公頃土地，主要種水稻、洛神及有機蔬菜，以往收成後殘株、落葉、稻稈等碾碎後打進土裡自然腐熟，但因為花的時間較長，有時在田間還未腐熟、影響耕作作業，而一般農民稻作收成後，大多焚燒成草木灰再使用，因為造成空氣污染、燃燒稻草會被罰錢，農民處理很傷腦筋。

知本有機專區 可收集稻稈、殘株

陳信言說明，稻稈、殘株等農業廢棄物數量多，收集耗時，運輸成本也高，而知本有機專區面積夠大又完整，收集起來比較經濟，包括池上鄉萬安社區、關山鎮電光社區推動有機多年，未來也可望進一步發展循環農業。

根據台東農改場估算，知本有機專區每年約有一百八十噸農業廢棄物，其中稻稈及洛神葵殘株可製作約十噸堆肥、液肥，預估每公頃可減少八萬元有機肥成本，而稻稈也可作為覆蓋資材、取代原本菜園的塑膠膜，可減少每公頃兩萬元的雜草管理成本，台東農改場也會協助病蟲害防治調查、營造土壤有益微生物相，降低園區的病蟲害防治經費。