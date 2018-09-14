〈台北都會〉自傲還債能力 柯仍被吳碧珠唸一頓

2018-09-14

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨結束任內最後一次市政總質詢，這也是五屆議長吳碧珠最後一次擔任總質詢主席。吳依慣例發表結語，總結議員們提出的問題，並「提醒」柯引以為傲的還債能力，也是透過基金調借，減少債息支出，而非減少債務，要柯檢討、加強。雖然被唸一頓，柯散會後仍說，「議長等一下」，並送上一大束鮮花給即將退休的吳，現場官員紛紛鼓掌，展現議會難得溫馨。

非減少債務 吳要柯「多闢還債財源」

吳碧珠表示，議員共提出三○四項議題，可總結為十大類，包括防災治水、加強都市更新、第一果菜批發市場改建流程、台北農產運銷公司問題、大彎北段、敬老卡等老人政策、托育補貼、大巨蛋、環狀線、柯Ｐ認同卡及台北市政府廉政透明公約問題。吳說，北農問題最大，包括總經理吳音寧不來議會備詢、勞退準備金不足、不提供資料給議會。

吳碧珠接著「提醒」柯文哲，審計部已指出，市府臨時動支第二預備金，未衡量執行能力，導致執行落後，部分機關年年以同樣理由請款，欠缺嚴謹。而市長引以為傲的還債，事實上是「帳面會計處理」，並非還債能力，市府透過特種基金集中應付、調借款項，是減少債息支出，並非減債，且基金並非實質收入，市府要多開闢真正還債財源。

柯文哲致詞說，過去三年，市府團隊從管理團隊變成服務團隊，人民繳稅給政府，希望政府服務、並非管理他們；他認為，議員最貼近市民，要把議員當作最好合作夥伴，面對問題、解決問題，解決小問題帶來小小進步、累積推動社會進步大力量，他的理念是開放政府、全民參與、公開透明，也想將議會政治融入此信念中，會把議員指教列管追蹤，盼帶來北市最大進步。