〈台北都會〉宣布換智慧路燈 北市府改口沒有計畫

2018-09-14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長林欽榮今年五月召開記者會公布，北市府三年將砸十一億元建置智慧化路燈，首年預算一．四億元建置一．二萬盞一般型智慧路燈。但台北市議員王閔生昨於議會市政總質詢時指該計畫是「太奇怪中的奇怪」，首年三分之一路燈由市府出資、三分之二路燈由廠商「自願回饋」，疑似灌水；公園處長黃立遠昨竟當場坦言，五月份記者會「是一個構想而已」，至於三年連續預算「那個計畫是沒有的」；市長柯文哲允諾一個月內調查清楚。

林欽榮五月記者會宣布 將砸11億元建置

五月二十三日資訊局及工務局召開「智慧路燈策略與實證計畫」記者會，邀請業者列席。林欽榮宣布，將先建置一．二萬盞一般型智慧路燈、經費一．四億元，若外界反應不錯，將汰換全市十六萬盞路燈。當時簡報也列出三年連續計畫，總經費十一億元，林欽榮還透露，智慧路燈將有人臉辨識系統，惹出隱私爭議後，該功能也予以取消。

議員質詢 公園處長坦言是一個構想而已

豈料，昨天王閔生於議會指出，台北市政府所謂的一般型智慧路燈，其需求書載明功能只剩遠端監控故障與否而已；晚上亮度減低甚至可能影響安全，且中華電信迄今還未取得5G實驗性牌照，不解市府為何急著做？

柯臉色鐵青 允諾一個月內調查清楚

王閔生還指出，首先建置的一．二萬盞一般型智慧路燈，有四千盞由九七一三萬元的重劃抵費地基金支應，剩下八千盞是廠商「自願性回饋」，「有廠商今天說剩下的三分之二工程我掏腰包來設置？不覺得這…」，柯文哲隨即答腔：「這樣就灌水！」並臉色鐵青地轉頭問官員：「這是誰做的決定？」傻眼的是，黃立遠說五月份記者會「是一個構想而已」，至於三年連續預算「那個計畫是沒有的」。林欽榮則當場為政策辯護，指市府先將路燈換成LED燈，未來路燈會再附掛5G基地台，中華電信開始實驗，但不是明年要做。

尷尬的是，市府另外斥資六百六十萬元建置十台多功能智慧路燈，有手機充電功能、可偵測空氣品質、人車流偵測、查閱消費資訊，並融合警方監視器等；但王閔生卻發現，廠商明明提供五年保固，但二二八紀念公園、明美公園的路燈螢幕當機沒顯示資訊，榮星花園路燈未啟用、USB插孔生鏽，健康公共住宅路燈則無法攝影，根本浪費錢。對此，柯文哲坦言要改進。