〈台北都會〉侯友宜拚聯合競選 蘇貞昌直播衝人氣

2018-09-14

〔記者何玉華、翁聿煌、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市黨部昨天舉行「市長、議員聯合競選記者會」，市長參選人侯友宜送給出席的市議員參選人「厚友誼」牌子，議員參選人簽名後象徵聯合競選起跑，將在各選區成立聯合競選總部；另外，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚在三重區連趕兩場活動，他訴求會做事、有效率，獲得熱烈支持。

國民黨的聯合競選記者會上，卅六名市議員參選人有八人未到場，市黨部解釋說，江怡臻因為產檢而無法參加，其他議員有其他行程才趕不過來。侯友宜表示，當選後，重要的市政措施都會向議員們報告，大家都是一個團隊，沒有新人、舊人之分，市長、市議員都要全壘打。

侯友宜昨天也到中和區枋寮市場拜票，與攤販和買菜的婆婆媽媽博感情，獲得熱情攤商送上粽子、菜頭、鳳梨與蒜頭等，祝他高票當選，還有人送上礦泉水，宣稱「票要開得水水（漂亮）！」侯友宜開心地說，民眾的支持讓他很感動，會努力拚下去。

蘇貞昌昨晚出席新北市小客車租賃商業同業公會及國園加油站三十週年慶餐會，他表示，過去獲得民眾支持當了兩任縣長，當選新北市長後一定會讓交通建設、交通工程更快速進步。

蘇貞昌競選辦公室在市政說明會都進行直播，讓無法到場的民眾也能了解他的政策願景，也讓現場的熱鬧氣氛擴散到網路上轉換成人氣，蘇貞昌致詞或逐桌敬酒時，也不忘看著幕僚的手機鏡頭和網友打招呼，反應很好。

蘇貞昌說，擔任縣長時的交通建設有台六十四、台六十五快速道路，以及各項交通建設、法規等，未來將發展新北的智慧交通，利用大數據分析和管理人流、車流以及金流，讓新北交通更智慧、更方便。