〈台北都會〉呼吸器藏圍裙 癌師陪學生到最後

2018-09-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕不懼病魔的「黑人（海倫）老師」，陪著孩子到最後一堂課！江翠國小附設幼兒園教師林淑綾，直到癌逝前半個月，仍堅持守著幼兒園的孩子，後期呼吸狀況較差，她自費租用行動呼吸器藏在圍裙裡，也要繼續上課，還透過講述癌症的繪本，跟孩子做最後告別，藉此讓小朋友學習面對生命的別離。新北市政府昨頒獎表揚，她卻已不在人世，但留下了滿滿的愛與熱情。

任教20年 林淑綾年初病逝

新北市府昨舉辦「一○七年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」，共一五○六名教師獲獎，獲廿年資深優良教師獎的林淑綾，在今年初癌逝，她病發到過世只有短短十五個月，但她珍惜跟貝貝班小孩相處的每一天，期待能陪著孩子畢業，只可惜在今年元月中病逝。

癌逝前半月 她仍天天到校

林淑綾的同事曹雅惠說，林淑綾在幼兒園任教廿年，小朋友都喚她為「黑人老師」，是幼兒園裡最積極、熱情的老師，心心念念的都是孩子，滿滿的動力與想法，想讓孩子學習更多新奇事物，即使罹癌，她也不願多請假，甚至戴著假髮、把呼吸器藏在圍裙裡上班，惹得全部人都痛罵她，癌逝前半個月，她仍天天到幼兒園上課，直到她無法再陪的最後一刻。

送別恩師 20幾歲年輕人淚崩

曹雅惠回憶，林淑綾的告別式上，有幾個廿幾歲的年輕人哭得格外傷心，他們都是「黑人老師」教的寶貝，特地來送她一程；而貝貝班的孩子們也動手畫卡片，放到老師棺木中隨之火化，讓孩子們的愛常伴「黑人老師」。

林淑綾的先生李文正昨天出席代為領獎，他現在獨力照顧就讀小學的兩名稚子，他感嘆「四十三歲就離開，太年輕了！」

績優特教師 張家愷獲表揚

新北特殊教育學校張家愷獲績優特教老師，他上台致詞時引用「教育之道無他，唯愛與榜樣而已」，他以正向態度帶領特教孩子追尋希望、存在價值；也許特教生無法用道理教導，但老師們可以身教帶領他們，特教孩子就能從中學習。