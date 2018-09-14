〈北部〉台灣紅藜超夯 印尼企業家來取經

2018-09-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕養生的紅藜（台灣藜）近年非常風行，價格高擁有「穀類紅寶石」美稱，估計今年產值突破廿八億元，花東種植面積約四百公頃，九名印尼企業家專程來台取經，昨到慈濟科技大學訪問學校的紅藜研發成果（見圖，記者花孟璟攝），系列加工品包括紅藜茶、餅乾、冰淇淋，並評估未來印尼推動循環農業的可行性。

估今年產值破28億

紅藜是台灣原生種的作物，然而紅藜是一般民間俗稱，正式中文名已經在二○○八年正名「台灣藜」，包括布農、排灣、卑南、魯凱、阿美族等原住民族的傳統作物，是一年生的草本植物，因為耐旱種植容易，且強健適合台灣氣候，營養價值高，約每年四、五月間收穫，今年因氣候適宜產量也高。

慈濟科技大學提煉紅藜萃取物「多醣體」，以紅藜的有效成分研發各種保養品、食品，吸引九位印尼企業家專程來台觀摩，由於紅藜春夏已收成一波，目前紅藜育苗期，企業家們除了下田彎腰試種紅藜苗，也將曬乾的紅藜烘焙、脫殼，體驗紅藜的栽種及處理過程。

整株都有應用潛力

體驗完處理過程，企業家也試用包括保養品類的精華液、緊緻面膜、保溼乳液，品嚐紅藜茶、紅藜餅乾、冰淇淋等產品。慈濟科大農業生醫團隊經過研究，發現整株紅藜從果實、根、莖及葉子都有應用潛力，特別以紅藜採收後廢棄不用的莖部提煉多醣體，提煉完畢的殘餘物還可回收，作成培養菇蕈的太空包、培養土或有機肥、生質燃料棒，可說是「綠色經濟典範」，讓環境永續經營。

參訪的印尼金光集團旗下棕櫚油公司總經理Jo Daud Dharsono說，很認同慈濟的綠色循環農業觀念，他也是來台灣才親眼見到「紅藜」本尊，希望把此一觀念帶回印尼與企業體討論，希望能把不傷害土地的農業觀念帶回印尼。