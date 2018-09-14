〈北部〉香山火車站90歲 29日辦檜樂慶典

2018-09-14

〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕新竹市香山火車站即將滿九十歲了，新竹市政府二十九日將舉辦「檜樂慶典」，讓民眾認識這座全台唯一由檜木建成的日式傳統火車站。

香山火車站建於一九二八年日治時期，採用阿里山運送下來的檜木作為建築材料，是台灣目前僅存的檜木火車站，具有高度保存價值；建築風格上，則採用典型日本式屋頂「入母屋造式」的木造建築，雖是縱貫線鐵路上的小站，平均每日進出約一千人次，卻是香山區的地標之一。

香山區長沈靜濤表示，慶典將邀請朝山國小、富禮國中學生參與寫生與表演，並以朝山社區為中心規劃香山火車站、天主教堂、朝山國小、朝山舊里集會所闖關活動，讓旅客深度品味香山火車站周邊的人文歷史。

副市長沈慧虹說，香山火車站是市定古蹟，許多日本遊客專程前來探訪在日本也已少見的木造驛站，希望透過慶典活動喚起民眾對歷史古蹟保存的參與及重視。

新埔警分局長宿舍具文資價值

此外，新竹縣新埔警分局的分局長宿舍，使用超過半世紀，經新竹縣古蹟歷史建築審議委員會初步會勘認定這棟木造老宿舍，外牆雨淋板是傳統日式橫式設計，山牆屋面頂部封口處，則是用直式木板條封版，具有特殊性，具高度文化資產價值。

不過，因相關作業無法趕上今年古蹟或歷史建築的審議，將評估是否加開一次審議委員會。