〈北部〉上下學戴黃帽 學童笑喊好可愛

2018-09-14

〔記者周敏鴻／龜山報導〕市長鄭文燦昨天前往龜山區自強國小，宣導新的學童交通安全守則「黃帽戴起來，SAFE跟著來」；他表示，學童在穿越道路時頭戴黃色小帽，能夠增加辨識度、提醒車輛駕駛注意，讓安全更有保障。

繼台北市、苗栗縣等縣市，桃園市政府響應交通部政策，在自強國小舉辦「黃帽戴起來，SAFE跟著來」交通安全宣導活動，希望學童上下學時一定要戴上黃帽，並培養「等候三大步、起步三動作：左看右看再左看、舉起我的手、專心向前走」的好習慣，鄭文燦也與學童們一起戴上黃帽，學童笑說，「原來的制服沒有設計帽子，戴起鮮豔的黃帽，感覺變得更討喜、可愛！」

交安新守則 龜山區自強國小試辦

市府表示，「黃帽戴起來，SAFE跟著來」目前僅在自強國小試辦，共發給學童們四百五十頂黃帽，若是成效良好，未來將由教育局輔導學校將黃帽納入制服設計中，並透過宣導、課程、實際執行，將步行交通安全守則落實在生活中。

鄭文燦說，市府也將針對學校周邊加強微整形計畫，包括清除人行道上的障礙物，利用調整標線、設置交通桿及高密度閃黃燈、減速坡道、家長接送區等方式，規劃更完善的人行道讓學童通行，另將持續加強教育志工的發展，目前每年編列兩千四百萬元經費，讓學校可彈性運用在聘請志工或守望相助隊，協助學童上下學的巡護工作，或是購置反光背心、帽子等相關裝備，提高志工們的服勤安全。