〈北部〉水上劇場開演 「青埔人」憂擾生態

2018-09-14

〔記者李容萍、陳昀／中壢報導〕「二○一八桃園地景藝術節」今起至卅日，於「慢遊富岡」、「藝遊中壢上河圖」、「水young青塘園」三個展區舉行，市府文化局於活動期間的假日晚間，在青塘園推出自製「水young桃源」大型音樂劇戶外表演，晚間七點半及八點半演出兩場，昨晚的開幕演出令現場觀眾驚呼連連；不過，也有居民表達反對立場，認為青塘園屬生態公園，市府推廣桃園地景之美立意雖好，但地點似乎不太對。

地景藝術節登場 有居民質疑陂塘失去自然

桃園地景藝術節「水young青塘園」展區，除了水上劇場表演，共設置「桃機一號」、「墨．築」、「生命樹」等九件裝置藝術創作；居民對於青塘園又被包場辦理活動看法兩極，有人開心多了打卡、拍照和看表演的地方，可藉此帶動青埔地區的發展、商機和觀光人氣，也有人於在地臉書「我是青埔人」粉絲專頁，PO文撻伐桃園地景藝術節選錯地方。

反對的居民認為，青埔地區還有其他未開發、適合辦活動的地方，不該佔用青塘園的綠地、把青塘園挖成那樣子，輕易破壞池內生態，不僅小朋友少了可以遊玩的大草皮，施工、活動期間還將馬路當成後台，阻礙馬路、人行道及步道，且有些作品與現場環境格格不入，希望活動結束能回復原狀；另有居民指出，青塘園有野生的鴨子、魚等動物，應該盡可能保持它的純樸自然，但活動開跑前天天彩排，每天霓虹燈、音響大作還放煙火。

文化局︰帶動藝術能量 舞台展期結束就撤

對此，文化局閩南及民俗文化科長羅炤月表示，桃園地景藝術節今年邁入第六屆，每年至不同區域、地點舉辦，希望讓藝術氛圍蔓延到每個地方，由於青塘園與隔條馬路的公十三公園是市府規劃新建市立美術館的兩大基地，選址青塘園作為地景藝術節展區，是為了在市美館完工前，先以藝術行動表演來帶動地方的藝術能量，希望居民能以正面態度看待。

羅炤月說，因應水上劇場演出需求，於人行道架設臨時變電箱，演出結束後將連同機動舞台等設施撤除，展區內的九件藝術作品，有三件會交還原創作社區和學校，另有六件作品以長期設置為主；她進一步解釋，像「桃機一號」作品因配合施工才會以鐵板圍住，被破壞的草皮在作品完成後會儘快恢復，因作品的機艙內部寬廣，可規劃成小型展演空間，逛累了可走進沉思冥想，或至飛機頭的觀景窗俯瞰陂塘與青塘橋，也算是一機數用。