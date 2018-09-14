〈中部〉台中電廠擬建兩部燃氣機組 地方反對

2018-09-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台電將在台中火力發電廠新建二部燃氣機組，環保署昨在台中火力發電廠內舉辦說明會，當地里長痛批極污染、極危險都興建在龍井，擔心儲氣槽興建，等於不定時炸彈在家隔壁，反對興建到底；立委顏寬恒擔心天然氣卸收碼頭會影響漁收，並要求要等量淘汰燃煤機組，未來的排碳量必須少於現在。

指儲氣槽像不定時炸彈

台電在台中發電廠將新建二部燃氣機組，但當地居民的反對，環保署昨舉行環境影響說明會，立委顏寬恒、市議員劉淑蘭、麗水里長歐玉美、三德里長陳春木、龍津里長張坤雄、東海里長陳玉華及彰化縣的里長們都到場了解。

環保署邀請環評委員到場聽民眾的意見，並進行簡報，台電規劃於廠區第九、十號機組廠址南側空地興建二部燃氣機組，裝置容量為二百至二百六十萬千瓦，用地面積為十三．四公頃。

卸收碼頭恐將影響漁收

液化天然氣接收站設置於台中港既有區域內 ，面積約五十公頃，燃氣機組的輔助設施包括冷卻及循環水系統、水處理設備、天然氣供應設備、海水淡化廠等，液化天然氣接收站內規劃設置五座十六至十八萬公秉的地上型儲槽、氣化設備及相關廠房設施及一座天然氣卸收碼頭，未來燃氣機組運轉後，第一、二號燃煤機組將轉為備載。

立委顏寬恒及當地里長歐玉美、陳春木等人反對興建，痛批高污染、高危險都選在龍井區，興建儲氣槽如同一顆不定時炸彈，讓居民每天活在恐懼中，而且台電還要興建天然氣卸收碼頭，他們強調，將嚴重影響當地漁民漁收，根本就是「佔地為王」。

顏寬恒說，請台電提出危險防範處理辦法，且建燃氣機組要等量淘汰燃煤機組，排碳要少於現在的排碳，並正視興建卸收碼頭後，漁民漁權受損問題。

環署：空污最多可減50％

環保署表示，過去很多比例是燃煤發電，造成空污，在民眾日益重視空氣品質下，台中發電廠新建二部燃氣機組，就是為了減少空污，運作後，全廠空污排放量相較於一○五年可減量十二至五十％。對於民眾的意見會列入環評委員會審查重點，請台電一一說明，有關安全問題，會根據國際標準來興建，並聘請日本團隊協助。