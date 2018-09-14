〈中部〉藍批林佳龍行政不中立 中市府：勿片面解讀

2018-09-14

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨陣營接獲兩張What’s APP截圖，內容為台中市長林佳龍在「區長工作群組」，要求首長當他的分身，放下較不重要的一般業務，全力投入組織動員。國民黨市長參選人盧秀燕昨日召開記者會，把林佳龍比為前行政院促轉會副主委張天欽，她說，林佳龍行為已涉及違法，呼籲檢調及監察院介入調查；市府新聞局長卓冠廷則表示，政務官及各區首長應就其政策及政績辯護，呼籲國民黨勿片面解讀。

盧秀燕公開「區長工作群組」截圖

國民黨市議員張瀞分日前接獲兩張來自What’s APP的「區長工作群組」截圖訊息，一則內容為「懇請拜託各位首長，發揮傳教士精神，到各社團、公司企業、公協會、親友團體宣傳市府政績，做佳龍的分身。平均一天至少一場，積少成多、團結力量大，您將至少影響一萬人」。

另一則是「拜託各位首長同仁盤點所有組織內外的人脈關係，先放下手中較不重要的一般業務，增加時間全力投入組織動員行程，展開拜託再拜託，而這將至少增加五萬票」。

盧秀燕指出，林佳龍要求公務人員為其組織動員、幫忙拉票，已經涉及違法，包括公務人員行政中立法、刑法第一三一、一三四條，以及公務員懲戒法第二條，許多公務員已經錄音及截圖自保，她提醒林佳龍自重，也請蔡英文總統管管林佳龍。

新聞局：市長是請基層宣導政績

對此，卓冠廷表示，公務員本應依法行政，區長就是「小市長」，林市長跟區長會對區里及基層業務做直接的溝通，市長也期待政務官及各區首長應就其政策及政績辯護，以市政的成果來獲得市民認可，在許多市政遭到抹黑、謠言攻擊的此時，呼籲國民黨勿片面解讀，以正面的價值爭取市民認可。