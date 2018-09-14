〈中部〉颱風南移日月潭萬人泳渡 916 照常舉辦

2018-09-14

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕山竹颱風路徑南移，對台灣威脅降低，南投縣政府決定週六「日月潭公開水域游泳賽」及週日「萬人日月潭泳渡」如期舉辦，縣府並要求加強水域設施固定，提供薑茶讓泳客保暖；活動當日台廿一線四線道開放外側車道路邊停車，台廿一甲線二線道提供靠左側山壁路邊停車。

日月潭公開水域游泳賽 週六也照辦

縣府昨天召開日月潭泳渡緊急會議，日月潭氣象站主任張永政說明天氣狀況，張表示，颱風路徑明顯南移，對台影響有限，週六天氣穩定，但有焚風機會，應防曬避免中暑；週日上午天氣多雲，午後有機會下雨，泳客應準備雨具，聽到雷聲應儘速上岸，由於降雨會伴隨強風，應注意水域安全。

縣府秘書長洪瑞智宣布，連二天的水域活動將如期舉辦，但降雨、強風恐造成水溫較低，相關單位應注意泳客保暖、避免抽筋，泳客也應綁緊浮標，維護自身安全。

日月潭萬人泳渡活動近日網路流傳「撩妹文」，內容為「為了游進你的心海，我不想放棄」，日管處說，「撩妹文」出自伊達邵管理站主任陳逸全手筆，盼藉時下話題引發遊客共鳴。

民進黨洪國浩競選總部15日成立

另一方面，民進黨南投縣長參選人洪國浩也決定十五日競選總部成立大會照常舉行，競總人員在相關群組呼籲支持者「不怕風不怕雨，風雨無阻，戴斗笠、穿雨衣也要來，不見不散！」洪國浩昨得知颱風路徑南偏後鬆了一口氣，他強調，在中興新村九二一紀公園會場，仍會搭棚子，有雨遮雨有太陽可遮陽。