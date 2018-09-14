〈中部〉告示諷「丟垃圾比豬不如」 中埔圓山公園變乾淨

2018-09-14

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉同仁村圓山公園屢遭人亂丟垃圾、飲料瓶罐等，影響衛生與觀瞻，中埔鄉老人會、西拉雅國家風景區管理處就近協助維護環境，卻清不勝清，有看不下去的民眾在涼亭等處，貼匿名勸導告示「豬也不會在牠睡覺及走過的地方大小便」，諷刺亂丟廢棄物者是豬。

屢遭亂丟垃圾 民貼匿名告示

中埔鄉老人會總幹事李芳森說，圓山公園位於台三線二九二．五公里處的西管處中埔遊客中心旁，是遊客、鄉親的休憩場所，老人會成員每兩天一次清掃公園環境，常發現被丟棄便當盒、飲料罐、酒瓶等。

李表示，曾規勸在涼亭飲酒者將空瓶罐、廢紙袋等帶走，卻遭惡言相向，有看不慣的鄉親七月間製作公告，貼在涼亭欄杆、石板步道旁樹幹等處，除了「請勿亂丟垃圾」警語，還加註「豬也不會亂大小便在牠睡覺的地方」、「豬也不會在牠睡覺及走過的地方大小便」，希望刺激亂丟垃圾者反省、改善。

西管處︰垃圾減六成 但建議撤除

西管處中埔遊客中心主任林宏緯說，經數週觀察，公園垃圾減量約六成，發揮警惕作用，不過，在公園張貼影射亂丟垃圾者比豬不如的告示並不恰當，建議撤除；中埔鄉長李碧菁表示，將另立宣導告示牌，派員規勸，一經查獲亂丟垃圾，依「廢棄物清理法」裁罰一千二百元至六千元。

養豬協會︰豬其實很愛乾淨

行政院顧問、我國養豬協會常務理事林秋桂說，豬其實很愛乾淨，睡覺會挑選畜舍內最清潔、最乾燥的地方，排尿及排糞則有固定區域，確實不會在睡覺及活動空間大小便。