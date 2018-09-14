〈中部〉舊虎尾溪溪頂段堤坍300米 先補強防颱

2018-09-14

〔記者詹士弘／雲林報導〕台西舊虎尾溪溪頂段堤岸，在八二三豪雨時坍塌約三百公尺，山竹颱風即將來襲，水利署第五河川局長陳中憲等人昨天前往會勘，表示將緊急施作太空包、鋼板樁保護措施，另也要追究工程是否涉及設計失當或施工瑕疵等問題。

整治完工才年餘 五河局將究責

整治完工才一年多的台西溪頂村四湖橋附近的舊虎尾溪溪頂段堤岸，長度約一公里，八二三豪雨時外堤發生陷落坍塌，縣府立即向第五河川局反映，五河局八月廿五日灌漿填補裂縫，施放太空包支撐崩塌的水泥護堤；鑑於山竹颱風可能襲台，陳中憲、雲縣府水利處長許宏博及立委張麗善等人，昨天再度前往會勘。

縣議員李培元、溪頂村長林錠玉表示，颱風可能來襲，希望立即補強保護措施，避免大水危及堤岸，造成人民生命財產損失；張麗善表示，為預防更嚴重的災害發生，請水利署盡速採取堤防暫時補強措施，等到適當的施工期，必須修復或重建堤基鬆軟與堤防坍塌部分，最重要的是不能讓附近居民的身家安全陷入不確定，讓鄉親生活在恐懼中。

陳中憲表示，八二三豪雨造成外堤擋土牆傾斜，但內堤護岸結構未受影響，安全沒有問題，目前堤頂道路已封閉，由於河川整治完工僅一年多，損害責任歸屬已經委請全國水利技師公會鑑定，調查是設計出問題或施工不落實，待查明責任歸屬後，會盡速進行懲戒。陳中憲也保證，會用最快速度恢復堤防的功能與安全，保障溪頂村及附近居民生命財產安全。

將先施作太空包、鋼板樁保護

許宏博表示，溪頂村舊虎尾溪北堤先前由五河局施作，坍塌長度約三百公尺，其中有六十公尺的外擋土牆傾斜、崩塌，經協調後，將緊急施作太空包、鋼板樁等保護措施，避免崩塌情況惡化。