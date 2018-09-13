〈南部〉秋節農漁畜產 農業局嚴選推薦

2018-09-13

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕秋節送禮、烤肉採買傷腦筋？南市農業局昨日聯合推廣台南優質農漁特產，嚴選產銷履歷認證優質產品，要讓民眾「食在好安心」。

產銷履歷認證 食在好安心

農業局表示，南市農產優質安全，透過宅配通路送貨或親自到農家購買，安心有保障。例如麻豆文旦質量聞名全國，今年度全面收購具產銷履歷的文旦，透過產銷履歷認證，也開發「晶鑽柚子茶」加工品，在中秋聚餐烤肉享受一杯酸甜滋味的飲品，清爽可口又美味。

山上區及關廟區農會採用正宗台南鳳梨為餡料，由農會嚴格把關製作鳳梨酥及烘焙水果乾，鳳梨酥也結合鳳梨或芒果乾為組合。

此外，南市漁產養殖面積佔全國第一，南縣區漁會輔導的文蛤產銷班第九班所生產的文蛤，採用純海水、低密度、低投餌、不用藥的生態養殖法生產，撈起吐沙處理後，馬上急速低溫冷藏真空包裝。

而佳里養殖產銷班第二班所生產的鮮蚵，因養殖於七股潟湖區淡鹹水交會處，水質良好，不受污染，蚵肉大又鮮甜、口感Ｑ彈，且帶殼鮮蚵撈起後會做洗滌處理，確保乾淨衛生。勝凱冷凍水產所產的白蝦，收購南市白蝦急速冷凍處理，確保產品新鮮度，為取得HACCP認證之水產加工廠。

畜產品方面，推薦南市養雞協會結合家禽屠宰場，經合格屠宰生鮮雞肉以真空包裝型式急速冷凍，保持生鮮雞肉新鮮度，為食用方便，輔導協會推廣全雞分切之真空包裝產品。

另，國內栽種規模居冠的台東釋迦，遠近馳名，但以往要出口，得面臨儲運與檢疫等問題，頗為棘手，在地區農會全力推動下，保鮮技術獲得突破，成功進軍日本市場，昨天外銷首航，楠西區鹿田里嘉賢果菜運銷合作社的保鮮技術扮演關鍵推手，讓這次的出口順利成行。