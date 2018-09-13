〈南部〉南鐵專案照顧宅 已交屋151戶

2018-09-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵地下化專案照顧住宅已於今年一月完工，符合登記照顧住宅的拆遷戶共有二百八十五戶，已有一百五十一戶完成交屋程序，市府仍會保留餘屋，提供未在拆除徵收範圍線、但想被一併徵收的住戶優先申購。

徵收計畫 內政部19日審查

至於徵收計畫，鐵道局已於八月提報中央審查程序中，內政部預定九月十九日審查；若徵收計劃通過，也代表南鐵地下化工程可依法徵收用地。不過，市府立場強調仍持續與住戶溝通協調。

215戶登記選位 已入住35戶

南鐵地下化專案照顧住宅興建戶數有三百六十六戶，符合登記照顧住宅的拆遷戶共二百八十五戶，其中三十戶為長居外縣市無購買意願，已有二百一十五戶登記完成選位，約占符合申購資格戶的八十四％。

都發局表示，照顧住宅去年（二○一七）十月底取得使用執照後，今年一月起陸續與申購人辦理驗屋與對保程序，至目前已有一百五十一戶完成交屋，實際入住有三十五戶。

都發局表示，後續仍會與拆遷戶溝通協調，而且二百八十五戶是初步套繪地籍圖審認的戶數，目前仍進行沿線實地劃線，可能會有在拆除範圍線以外的合法房子因拆除而有影響房屋結構安全之虞，若住戶也願意一併拆除房子，照顧住宅就能提供這些住戶申購，因此專案照顧住宅餘屋數有多少難做定論。

至於關係著對未同意協議價購的住戶，依法必須進行的徵收計劃，地政局表示，交通部鐵道局已提送內政部審查程序，預定九月十九日審查，若審查通過，用地即可展開依法徵收作業，但並未設定拆除作業日程。地政局也表示，「協議價購」金額會比「徵收補償」優渥，仍持續與拆遷戶協調溝通。

鐵道局鐵路地下化工程分標分段進行，其中C214標（南台南站路段，榮譽街平交道附近至大林路平交道附近）於去年一月開工，工程進度已超過七％。