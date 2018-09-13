〈南部〉紀念作者 高捷小丸子列車延到月底

2018-09-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本人氣動漫櫻桃小丸子作者櫻桃子八月辭世，讓丸迷惋惜不已，高雄捷運公司緬懷櫻桃子老師，決定讓小丸子列車延長營運到九月底，月底還會收集祝福與感謝話語，透過管道轉交櫻桃子家人留念。

總運量比去年同期增12萬4千餘人次

高捷另統計出今年暑假（七、八月），小丸子列車行駛的橘線總運量達二六七萬八千餘人次，比去年同期增加十二萬四千餘人次，成長幅度四．八七％；改造為小丸子主題車站的橘線鹽埕埔站（O2站）進出人次也比去年同期增加一萬七千餘人次，足見小丸子的魅力。

高捷慶祝營運十週年，今年六月下旬與廠商合作，推出櫻桃小丸子系列活動，包括全台首輛「櫻桃小丸子彩繪列車」、櫻桃小丸子主題車站、櫻桃小丸子紀念章蒐集等。

其中櫻桃小丸子彩繪列車限定在橘線行駛（高雄捷運有紅、橘兩線），不定時開出，吸引不少親子好奇探詢。

改裝成小丸子主題車站的鹽埕埔站重現卡通經典場景，包括小丸子的家、公園、三松屋雜貨店等，大家可以在布置好的場景中，跟小丸子與各人氣角色拍照，並規劃紀念品、扭蛋專區。

小丸子紀念章蒐集活動也相當轟動，不少民眾僅花費數日即蒐集完成卅七個紀念章，取得完成證書與櫻桃小丸子一卡通等獨家限量贈品。

設置留言板 留下祝福與感謝的話

小丸子列車原定到八月底，高捷為緬懷作者、決定延長到九月底，並已獲日方同意，將在小丸子車站設置留言板，讓丸迷留下祝福與感謝的話，再透過管道轉交櫻桃子家人，感謝她帶給大家許多美好、快樂的童年回憶，小丸子主題車站則持續到明年五月。