〈南部〉中秋連假 北高國道客運運量增2成

2018-09-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所因應中秋節連假三天，針對北、高國道客運路線規劃一千多個班次，另加碼二百四十班次，平均增加兩成運量，目前各客運路線網路預售票已售出八成，民眾搶票要快。

預計再加開240個班次

監理所昨啟動中秋連假的旅客接駁疏運計畫，因應國道南北向出遊人潮，規劃「高雄至台北」國道客運路線，包括阿羅哈、國光、統聯等客運業者，總計規劃一千一百七十六個班次，預計再加開二百四十個班次，平均增加約兩成以上運量，並要求客運業者於尖峰時段機動加班，以縮短民眾候車的時間。

高雄往墾丁客運 也增兩成運量

監理所表示，高雄通往墾丁的公路客運路線，由國光、高雄客運、屏東客運及中南客運共營，也同步增加兩成運量，並視情況加開班次，其中9117高雄經台十七線到墾丁路線，自九月二十二日凌晨零時十分延駛自高鐵左營站發車，方便轉乘民眾搭乘。

監理所指出，高墾線9188從高鐵左營站經台八八線到鵝鑾鼻路線增加三成一運量班次，墾丁快線9189高鐵左營站經台八八線到小灣路線增加超過六成運量班次，民眾刷電子票證搭乘，還享有半價優惠。

監理所提出4大優惠嘉惠乘客

監理所提出四大優惠，如八十八條國道路線平均八五折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、高鐵或台鐵十小時，轉乘在地客運享一般票（或基本里程）免費，四十二條台灣好行路線使用電子票證享半價優惠，宜花東轉乘國道客運優惠，搭配國道客運票價優惠，可以享受雙重優惠。

另高雄市區監理所昨提前到高雄火車站對面稽查阿羅哈等客運場站，包括駕駛人資格、車輛安全設施等，如滅火器及輪胎胎紋等，確保旅客搭車安全。