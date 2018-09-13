〈南部〉台東一日深度農遊 含午餐990元

2018-09-13

〔記者張存薇／台東報導〕到台東，怎麼深度體驗？怎麼吃特色料理？台東縣農會結合飯店業者，推出一日農遊體驗，十五日起遊程更多元，將擴展到東海岸線，體驗最當季的柚子、木虌果等採果樂，還能做好玩實用的DIY、吃特色午餐，縣農會指出，一日農遊優惠價均為九百九十元，未來每三個月將依時令、產物季節變更旅遊主題，讓遊客一年四季都能玩到不一樣的台東特色！

縣農會力推 每季玩不一樣的

台東縣農會七月中起與七家知本溫泉業者合作，推出一日農遊體驗，包括茶園DIY體驗、欣賞熱氣球、關山米國學校大碗公飯、池上伯朗大道等，約有五百人次體驗，十五日起至年底加碼更多元遊程讓遊客選擇。

暢遊東海岸 採木虌果摘文旦

新增遊程除多了東海岸線吃喝玩樂，也有更多種DIY體驗，包括當季的成功鎮木虌果、東河鄉文旦及池上鄉紅龍果採果、DIY體驗，也走訪東海岸最美公車站、東管處阿美族文化園區、加路蘭遊憩區，或到南迴線賞金針花、洛神花，一週七天遊程都不同，並含特色午餐，每人原價一千六百元、優惠價九百九十元。

縣農會說明，知本溫泉區業者多推出三天兩夜遊程配合，而十五日起將擴大加入台東市飯店、民宿業者參與，集合點除知本溫泉區，新增台東轉運站，欲參加民眾可洽各飯店或縣農會。知本溫泉業者伍鳳瑛說，一日遊不含午餐通常報價為一千兩百元到一千四百元，縣農會推九百九十元遊程含午餐很有吸引力。