〈南部〉少棒球場可望如期完工 二期還有變數

2018-09-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心基地範圍位在安南區和順寮「公三十九」用地（藝術、公園用地），基地面積三十公頃。訓練中心包含成棒主、副球場，以及少棒主、副球場，還有內野練習場等，並規劃棒球名人館、棒球體驗區、球棒生產體驗區，與相鄰的國立台灣歷史博物館基地共同形成休憩及運動園地。

南市工務局表示，第一期工程正進行結構體澆置作業，預計今年十月底完成少棒副球場主結構，十二月底完成少棒主球場主結構，明年四月底完成球場燈光照明，明年六月底前全部完工，可趕在明年七月第五屆U12世界盃開打前啟用。

由於第二期工程尚需檢討計畫內容及辦理期程，提送修正計畫書報體育署，目前正在規劃中，加上與原設計單位解約後續，還有重新設計與發包，完工日期再添變數。

工務局強調，目前少棒球場發包工程費六．四七億元，加上勞務費及當初減項後續擴充總費用共需八．○五億元，成棒球場部分將採統包方式辦理，工程費加設計監造費、管理費總費用估需十九．三五億元，預計二○二二年九月完工。

市府為了打造台南成為「東方威廉波特」培養全國棒球好手的重點城市，還特地參考國外棒球學校概念，並進行國際競圖，由國內知名的劉培森建築師事務所奪得競圖首獎。

原規劃設計成棒主球場可容納二萬五千人，如一顆晶瑩剔透貝殼，屋頂輕盈薄膜，從內野延伸到外野，並且以綠建築手法引入西南季風穿越觀眾席，達到降溫效果。

可是工程發包不如預期，第一期少棒球場及綠道景觀工程，因單價過低、物價上揚、工期太短等因素一再流標，工程經費膨脹，直到今年二月才發包出去，光是發包期程就拖了一年以上。