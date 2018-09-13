〈南部〉亞太棒球村 二期設計案擬解約

2018-09-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府在二○一六年透過國際競圖，由知名的劉培森建築師事務所與日本竹中工務店合作的設計團隊奪得首獎的亞太棒球村，在第一期的少棒主、副球場工程一波三折終於招標完成並開始動工後，第二期的成棒主、副球場，台南市政府經評估認定在預算及進度的控制需求下，七月行文要求第二期棒球場與設計單位解約，並於本月底前以統包方式招標，以利工程進行。

劉培森建築師事務所 否認將解約

不過，曾在國內有多項知名國際競圖業務的劉培森建築師事務所面對媒體詢問時表示：「目前沒有解約，我們正全力配合市府的預算及進度執行本案設計，希望幫台南市民打造一座國際水準的棒球場。」

市府：預算及進度控制不佳

而據了解，市府於七月二日函文劉培森建築師事務所，要求辦理第二期工程終止契約，劉培森建築師事務所於七月十七日自行函文檢送基本設計圖，八月十五日又自行函文檢送細部設計圖，但是這些基本設計圖及細部設計圖，市府都沒有核定，工務局強調，將會檢退劉培森建築師事務所所送資料，市府解約立場不變。

預計九月底前 以統包方式招標

而據業界人士指出，市府這次尋求解約的劉培森建築師事務所，是國內知名的建築師事務所，曾參與多個重大國際競圖案，過去在台中市新議政大樓的案件中也曾有多次追加預算及工期的前例；也曾有與台北遠雄大巨蛋解約的案例，這次南市府祭出鐵腕，決定在控制工期及預算的前提下，與建築師事務所終止契約，引發注目，市府則表示，目前已與對方溝通，視履行的程度付給應付的款項，未進行的部分則不再付款，希望能夠圓滿解決，並已展開作業要在九月底前以統包方式招標。