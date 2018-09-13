〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列四 教育篇〉姚推「指尖經濟」 學習語言看片抵車資

2018-09-13

〔記者周彥妤／台北報導〕少子女化問題迫在眉睫，民進黨台北市長參選人姚文智主張「第二胎國家養」，從零至五歲每人每月補助一萬元。對語言能力提升，姚祭奇招，盼借「指尖經濟」，讓學習者瀏覽語言教學影片，即可折抵小額捷運車資；或擇定若干捷運站設置「主題站」，站內播報以該語系為主，營造「半沉浸環境」。

捷運設主題站 「半沉浸」學語言

針對「第二胎國家養」，姚文智說，補助對象自第二胎起，從零至五歲每人每月補助一萬元，六年共補助七十二萬元，排除所得稅率大於廿％家庭；他強調，放眼德國、法國，也採取補貼做為少子女化的解方，南韓則因不願採多胎次補助，故問題懸而未決。

0至5歲 每月補助1萬元

對於中小學冷氣安裝，姚文智表示，當選後未來三年，每年編列五億元預算分階段處理，日後電費則由家長及市府分攤；同時推動校園空間盤點，朝向智慧型綠建築發展，並考慮將綠能發電納入學校運作，當作教學課題。

至於借助「指尖經濟」提高語言學習誘因，姚說，現代人滑手機看影片，內容有廣告可帶動消費，若先把悠遊卡升級，結合電子商務變成小額信用卡，再把所獲紅利轉換成里程回饋，繼而減少車資，如看三分鐘影片可折抵兩、三元。此外，北市也可設置若干主題捷運站，站內播報站名、音樂以該語系為主。

就教師在職進修而言，姚提出，市府將開放十人以上教師「揪團」自行規劃欲進修課程，邀請合適的師資授課，另將網羅百工百業職人加入教師進修人才庫。

在技職教育方面，姚文智認為須致力縮減學用落差，盤整各技職教育科別，檢視產業需求，強化企業、就業與創業緊密關係；並以多元認證方式，廣泛徵求各種職業達人。其他教育政策也將陸續公布。