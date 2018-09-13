〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列四 教育篇〉丁加碼私幼補助 國中國小安裝冷氣

2018-09-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天舉行教育政策記者會，加碼北市既有私幼補助，從三到四歲擴大到二到四歲，皆補助每學期一萬三千六百六十元，並抨擊台北市雙語教育跟國際無法接軌，上任後將推動十二個行政區設立英語實驗學校；家長所關心冷氣問題，丁守中更承諾中小學全面安裝。

2到4歲 每學期補助13660元

丁守中提出十大教育政策，內容包含加碼私幼補助並推動祖孫共學、中小學全面裝冷氣、設立英語實驗學校、毒品趕出校園、深化技職教育、設立特色創客中心、聘退休國手進駐校園、年資十年教師帶薪休假進修、提供弱勢家庭學生公平均等學習機會、落實小班制二十五人教學並撤銷數據化、業績式校務評鑑。

推動設立英語實驗學校

台北市政府從一○七學年度起，補助就讀台北市私立幼兒園的三歲及四歲幼兒每學期學費一萬三千六百六十元，丁守中將再加碼，補助對象擴大到二到四歲幼兒。此外，丁守中提出一校一公幼與托老中心，推動祖孫共學。

丁守中抨擊目前台北市政府的雙語教育不夠前瞻，也不夠與國際接軌，未來除中小學校校有外師外，十二個行政區都將設立全英語教學實驗中小學。

此外，丁守中承諾中小學全面加裝冷氣空調，丁表示，台北市教育局每年有五百多億元預算，估計一年增加二億多元經費。