〈北部〉花蓮新生兒補助加碼 即起每胎2萬

2018-09-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣新生兒人數近年已降低到每年二千多人，二○一一年起，縣府推出每胎一萬元的婦女生育補助，本人或配偶其中一人在花蓮設籍一年以上，即可申請，原本每胎補助一萬元，最近縣府再加碼一萬元，調高為每胎補助二萬元，且可溯自今年八月一日（含）起出生的新生兒，希望多鼓勵婦女生育。

花蓮縣最近六年新生兒衰退，二○一一年全年新生兒還有二千六百零三人，粗出生率都有八％以上，去年二○一七年粗出生率跌到七點一九％，全年新生兒僅二千三百七十三人。

縣府社會處長陳玟祺說，花蓮縣府制定「花蓮縣婦女生育補助實施計畫」，過去每胎補助一萬元，但出生率並未明顯成長，今年有縣議員連署提案，希望增加生育津貼提高到每胎二萬元，提高年輕人生育的意願。

為此，縣府修正「花蓮縣婦女生育補助實施計畫」，原第三條條文「每育一名新生兒補助一萬元」修訂為補助「二萬元」，且新生兒如為雙胞胎、多胞胎，也以新生兒數為補助單位，資格需為本人或其配偶之一方現設籍花蓮縣一年以上，且新生兒已經在花蓮縣完成出生登記或初設戶籍登記，即可申領，可溯自今年八月一日起出生的新生兒

陳玟祺說，縣府提出一○七年追加預算，八月份在縣議會臨時會審查通過，從八月到年底共計五個月、以花蓮每月平均出生二百多名新生兒計算，追加預算金額一千多萬元；至於一○八年全年的生育補助預算則是四千六百九十九萬六千元。

花蓮縣除了縣府統一發放的生育補助，十三鄉鎮中有四個鄉鎮自行找預算「加碼」，福利最好的鳳林鎮預計從一○八年起發放每胎二萬元，加上縣府的二萬元每胎就有四萬元；秀林鄉每胎一萬元、有和平電廠的秀林鄉和平村則以回饋金加發五千元，每胎補助一萬五千元，富里鄉則是第三胎以後每胎二萬元。

另外，卓溪鄉二○一一年起每胎發一萬元補助，二○一六年起提高到每胎一萬五千元，結果卓溪鄉去年粗出生率有十五點一九％，排進粗出生率全國第三高的鄉鎮。