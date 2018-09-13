〈北部〉《花蓮縣鄉鎮市長選舉─秀林鄉選情分析》兩老將經驗豐 新秀來勢洶

2018-09-13

記者王峻祺／專題報導

花蓮縣秀林鄉下屆鄉長共有三人參選，蔡瑞光、王玫瑰均出身鄉公所，行政經驗豐富，熟稔地方事務，具參選優勢，實力不分上下；後起之秀田韻馨，年輕有衝勁，第十七屆鄉長補選時，曾以新人之姿拿下九百一十八票，經過二年勤跑基層累積實力及人脈，希望擺脫「政黨政治」包袱，鞏固中間選民票源。

國民黨籍蔡瑞光從基層村幹事做起，長期耕耘南秀林，三年多前從鄉公所社會課長退休，同年投入第十七屆鄉長補選，以一千六百五十二票居第二，雖落選卻被地方及黨內視為「政壇黑馬」；前鄉長李春風去年因賄選遭解職，蔡瑞光曾被縣府指派代理鄉長，外界認為他有望「無縫接軌」鄉政，拱選鄉長呼聲極高。

現任秀林鄉公所秘書王玫瑰，長年致力各項文化推動，還是策動「太魯閣族」正名運動的發起人之一，曾任鄉公所文化觀光課長的她，與各部落、基層交好，培養出眾多子弟兵，加上輔佐代理鄉長李繼生有功，握有豐富的行政資源，推動鄉政盡心，有目共睹，並獲前鄉長、現任議員許淑銀出面力挺及結盟，聲勢看漲。

被鄉民認為年輕又有衝勁的田韻馨，雖曾參選縣議員失利、鄉長補選落敗，但不氣餒捲土重來，將以清新形象角逐鄉長、力爭選民認同，她也因無施政滿意度包袱，打著「改革」口號，誓言要改變秀林鄉原有鄉政，為部落注入一股創新力量，並利用網路延伸選舉戰線，獲得許多年輕選民支持。