〈北部〉傅崐萁炒股將入獄 劉曉玫：撥雲見日

2018-09-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁因合機炒股案，最高法院駁回傅更二審上訴，傅崐萁被判刑八個月且需入獄，內政部已依法解除其縣長職務。民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫說，花蓮縣長成為「法院認證的經濟罪犯！」她為花蓮鄉親感到痛心與不值。她引用傅崐萁上月「理想大地案」被判無罪時的名言評論此次判決結果。她說，相信花蓮的未來將會如傅所說「陽光普照、撥雲見日」。

籲法務部儘快決定發監日期

八月下旬，傅崐萁因「理想大地案」涉嫌逃漏稅及偽證罪被花蓮地方法院一審宣判無罪，當時傅高調開記者會，強調自己六年來遭不斷反覆惡意中傷、抹黑，終於「陽光普照、撥雲見日」。劉曉玫昨天「回敬」傅崐萁，合機案判決定讞才真讓花蓮的未來「陽光普照、撥雲見日」。劉曉玫並呼籲法務部，收到判決書後，儘快決定發監日期，讓傅崐萁受到應得的法律制裁！

傅崐萁炒股案定讞，劉曉玫第一時間三緘其口，昨傍晚在議會統一發言，她強調「花蓮是全花蓮人的，不是他一個人的」。傅在花蓮執政九年壟斷各種資源，威嚇利誘業者和民意代表，儼然把花蓮變成自己權力的禁臠，在縣內成為無人制衡的「花蓮王」，也令諸多不滿或受害的民眾敢怒不敢言。

批傅似禿鷹以掠奪方式治理

劉曉玫認為，傅崐萁的政治性格及經歷，就像他對台灣股市交易犯罪一樣「宛如禿鷹」，在縣內治理除以掠奪方式，囊括各種龐大利益資源，威脅不聽話的政治人物外，自身背負的官司更是令人嘆為觀止。

劉曉玫統計，傅崐萁身上背負五大官司，其中最久遠的甚至溯及一九九七年，台鳳炒股案、凱聚炒股案纏訟廿一年至今法院尚未判決確立。劉曉玫指出，台鳳、凱聚案逼得許多股東傾家蕩產、家破人亡，官司拖太久「遲來的正義未必是正義」。她說，傅崐萁合機案雖定讞，其他案件仍有待法院持續努力、為受害者伸張正義。