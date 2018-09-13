〈北部〉鄭朝方批縣政 徐欣瑩開藥方 楊文科話政績

2018-09-13

〔竹縣記者／連線報導〕天下雜誌公布縣市首長施政滿意度調查，新竹縣長邱鏡淳排名第廿一名。民進黨縣長參選人鄭朝方昨批評是「縣政擺爛，人民痛苦」，以縣庫拮据為由大砍八項福利，卻推出曾是副手的楊文科競選下屆縣長。

針對媒體民調，縣府發布新聞稿，強調考量財政不佳，「堅持，做對的事」，並強調在團隊努力開源節流下，近幾年財政狀況已逐漸好轉。

鄭朝方批評，邱鏡淳在上述民調全國倒數第二，過去兩年也都在「後段班」；邱鏡淳以縣庫拮据為由大砍八項福利，自己卻經常花公費出國，用這種擺爛的態度施政，痛苦不堪的縣民當然十分不滿。

鄭朝方還說，邱鏡淳「九年亂政」後，推出前副縣長的楊文科競選下屆縣長，被縣民視為「邱鏡淳2.0」。且為了幫楊競選，縣府突然恢復免費營養午餐，他打臉邱鏡淳開出種種福利支票，但縣民的眼睛都是雪亮的，絕對不會讓「選前開支票，選後就跳票」的人得逞。

民國黨主席徐欣瑩表示，針對評比的五大面向，她認為經濟力要創造新竹成為亞洲矽谷，協助輔導廠商回流，創造更多工作機會；環境力要加強環境及水源保護，並興建最先進的焚化設備，徹底解決垃圾問題。施政力要開源節流，健全財政紀律，打造便利交通新時代。文教力要豐富教育資源、改善學習環境。社福力要加強對老人、婦幼及弱勢的照顧並落實在地長照。

楊文科說在縣府服務期間盡可能優先達成財管效能，竹縣才有辦法爭取到中央一一九件、高達七十四億多的前瞻基礎建設。在縣府擔任秘書長、副縣長期間，在經濟部獎勵地方政府招商評比乙組部分，曾三次是前三名的成績，一次是第一名。