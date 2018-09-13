〈北部〉《大學首間》無人智慧商店 中華大學啟用

2018-09-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕大學校園也OK！台灣第一所大學校園內裝置無人商店的Mini智慧商店昨天在中華大學學生宿舍餐廳啟用，不管是使用任何支付方式，都可自動販賣吃的、喝的東西，很多學生都來試，直呼實在太棒了，貼心又方便。

貼心又方便 學生直呼太棒了

AI人工智慧已成為各大產業創新顯學，加上行動支付發展快速，很多超商已結合科技推出無人商店，而全台灣第一個在大學設立無人商店的Mini智慧商店，昨天在中華大學啟用，是由OK超商結合科技開發後台支援模組，推出以無現金支付服務的智慧商店，預計未來會在中華大學各大樓設立廿個Mini智慧商店機台，讓學生體驗無人商店的來臨。

中華大學校長劉維琪說，學校推動以「AI人工智慧」為核心教育，讓學生可以學習各種AI課程，如今更結合電子商務、店舖和物流的「新零售」方式，就是要串連各種數據，精準掌握消費者的喜好和動態，讓消費者擁有一致的購物體驗商業模式。

不能用現金 採多元支付工具

OK超商總經理魏國志說，智慧商店OK Mini雖不能使用現金支付，卻可使用廿種以上如電子票證、感應式信用卡及手機等多元支付工具，還可開立發票，同時聯結物聯網科技，透過補貨APP與虛擬店長線上管理系統，可即時顯示各機台銷售狀況，並進行補貨。

魏國志說，提供學生廿四小時的便利和高品質的消費體驗，同一機台內也設有四度、十八度和常溫等三種溫層，超過六成的商品都能在OK Mini買到，一旁還有微波爐和熱水器可提供自助使用。

同時也進行產學合作，會由老師帶領學生組成團隊，實行校園CEO栽培計畫，分析及規畫商品的販售，並管理商店損益，建立校園營運新模式，讓學生在新零售的轉型中，能跟上世界潮流，搶先了解新零售風潮。