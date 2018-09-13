〈北部〉《桃園》藝遊中壢上河圖 社群學校「藝」起創作

2018-09-13

〔記者李容萍／中壢報導〕為期十七天的「桃園地景藝術節」明天登場，三個展區各有特色，楊梅富岡以鐵道藝術為主，重新活化富岡小鎮；中壢青塘園舉辦水上劇場；中壢老街溪及老城區的「藝遊中壢上河圖」，和十六組中壢社群組織、學校合作，進行公共藝術與環境藝術創作，民眾可從中壢火車站開始尋寶，穿過熱鬧的中平商圈，探訪中平路故事館及在地特色小店，再往北沿著老街溪，享受城市中的地景藝術小旅行。

4組國際、10組台灣藝術家

「藝遊中壢上河圖」展區邀集日本、俄羅斯、馬來西亞等地四組國際藝術家，以及十組國內藝術創作者，多採用環保材料進行藝術品創作，共動員三千五百人次，展品巧思中也蘊含客家人愛物惜物、就地取材的精神；同時推動中壢老照片徵集，於中平故事館展出。

市長鄭文燦表示，桃園升格前辦過兩次地景藝術節，他上任後思考如何讓地景藝術節成為桃園特色，希望透過地方覺醒、社區參與，讓藝術打樁、成為生活的一部分，帶動居民對環境、城市、土地的認識，四年來地景藝術節已走出自我風格與特色，未來將走向大型化環境藝術裝置，成為國際交流平台。

鄭文燦說，今年地景藝術節有四十二組藝術家團隊參與、創作五十件藝術作品，規劃十四場假日主題活動和踩街、一場藝術家交流會、一六八場民眾參與活動，還有十四場在青塘園演出的水上劇場，六場客家、青年及廣場藝術表演，也規劃十條深度小旅行路線，邀請市民參與。

改造老街溪 朝4大目標挺進

鄭文燦指出，老街溪是中壢的發源，而後發展至新街，先民興建仁海宮、聖蹟亭，老街溪與新街溪交會處更是中壢核心地帶。老街溪在縣府時期開蓋，桃園升格後，進行第二階段改造，要達到河岸改造、水質淨化、延伸上下游、藝術進駐四大目標，這也是今年桃園地景藝術節打造老街溪為展區的原因，以「老城新藝．水young桃源」為主題，讓老城市產生新生命。