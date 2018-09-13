〈北部〉竹市口腔健檢 嘉惠1.3萬幼童

2018-09-13

〔記者王駿杰／竹市報導〕為維護學齡前兒童口腔牙齒健康，新竹市衛生局今年與牙醫師公會合作，九月起針對全市一百六十三所公私立幼兒園展開校園巡迴口腔健檢與塗氟服務，預計到十一月底完成，將有一萬三千多名學童受惠。

9月起巡迴公私立163所幼兒園

市長林智堅昨到虎林國小附設幼兒園參加「好齒寶寶，學前校園口腔健檢」活動，藉此視察學童口腔健檢實況，並宣布巡迴開跑。活動由明皓牙醫診所許家豪醫師教導現場學童認識口腔保健，提出均衡飲食、定期塗氟、正確刷牙、定期看牙、窩溝封填等步驟，現場學童反應熱烈。

塗氟服務 幫牙齒穿「鋼鐵盔甲」

林智堅說，竹市有一萬三千多名學童就讀公私立幼兒園，衛生局長期與牙醫師合作，邀請醫師至幼兒園做口腔健檢，也提供塗氟服務，為學童牙齒穿上「鋼鐵盔甲」。

昨活動中，林智堅特別端出「爸爸經」和現場民眾分享，他說，身為三位孩子的爸爸，其中六歲的老大與四歲的老二現在都會自己刷牙，但老二小時曾有嚴重的「奶瓶性齲齒」，因此他非常在意孩子的口腔保健，每天晚上一定親自幫孩子檢查牙齒是否有確實刷乾淨，以免未來發生蛀牙。

衛生局代理局長楊清媚指出，今年將協助全市共一百六十三家幼兒園巡迴口腔健檢與塗氟服務，預計有一萬三千多名學童受惠，據衛福部調查，竹市去年○至六歲塗氟人數為兩萬一千五百六十一人次，塗氟率為五十九％，高於全國塗氟率五十一％。

楊清媚表示，○至三歲的幼童由家長協助刷牙，而三至六歲的孩童自行刷牙後，也應由家長再一次協助刷牙，並養成定期至牙醫診所檢查的好習慣，藉此降低看牙醫的恐懼感。