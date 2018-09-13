〈中部〉大人食堂午餐銅板價 7配菜1主菜飯吃到飽

2018-09-13

〔記者張軒哲／台中報導〕七樣配菜、一主菜只要五十元銅板價，係金ㄟ！台中市海線社區照顧服務中心附設大人食堂，每天中午販售五十元雞腿飯、爌肉飯，整盤滿滿菜色，內用白飯吃到飽，吸引許多附近居民與上班族光顧，鄰近工廠也有勞工來吃到飽，菜色由營養師調配，吃得飽足又健康。

菜色營養師調配 健康滿分

台中市鼎傳慈善協會於清水區公所旁的海線照服中心設置大人食堂，開業逾兩年，每天午餐時間營業，因菜色豐富、價格便宜，用餐環境明亮舒適，還有冷氣吹，吸引附近民眾跟公務員捧場，五十元就能吃飽，堪

稱台中海線ＣＰ值最高的自助餐。

原為老人共食 呷好道相報

市府社會局指出，海線社區照顧服務中心專門照顧失智長者，提供日照、居家、喘息等多元且連續性的服務，規劃老人及身障日照中心、長青學苑及老人食堂等，減輕照顧者負擔。一樓的大人食堂原本規劃讓老人共食，沒想到因便宜又大碗，加上配菜兼顧營養均衡，受到民眾喜愛。

大人食堂每日由營養師調配菜色，中央廚房烹煮，再載至大人食堂販售，每到中午飯菜飄香，十一點就有顧客上門包便當。除了五十元雞腿飯、爌肉飯，另有六十元魚排和排骨飯可選擇，還附贈熱湯。

楊姓婦人說，每天從南社里來包便當，四樣主菜固定不變，配菜則天天更換，每個便當一主菜、七樣配菜，滿滿一大盒只要五十元，加飯加肉汁也不用多收錢，內用的年輕人可以吃到大滿足。

另外，與大人食堂共用空間的巴布拉咖啡館，一杯冰、熱美式咖啡卅元，拿鐵五十元，有時還隨機附贈小餅乾，常有清水區公所員工中午休息時間來用餐兼喝咖啡，一百元有找，直呼真划算。