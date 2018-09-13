〈中部〉浪子回頭受傷癱 咬筆苦練成畫家

2018-09-13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕知名的口足畫家廖健一的生命，可謂跌宕起伏。年輕時他混跡黑道，跟朋友開了色情護膚店，並因染毒而入獄，出獄後想要重新作人，開起電鍍廠並成為大老闆，後來工廠遷移國外，他卻被機具砸傷而全身癱瘓，躺在家裡十年，意外和繪畫結緣，成為知名的口足畫家。

廖健一現年五十五歲，是彰脊繪畫班成員。他自嘲「一生作惡多端」，當年國中畢業就到台北混跡江湖，退伍後就在台北開起色情護膚店，每天過著紙醉金迷的生活，跟著身邊朋友吸毒，也因此入獄服刑。出獄後遠離台北的是是非非，回來彰化家鄉並到電鍍廠當學徒，學到技術之後自已設廠接單當老闆，甚至還到泰國設廠，準備做「台商」，不料遷廠時他竟被昇降機具砸中，造成脊椎受損、全身癱瘓，這一躺就是十年。

他說，全身癱瘓相當痛苦，有一次聽見口足畫家楊恩典演講，忽然覺得「自己還有利用的價值」，從此開始到彰脊協會學畫，但過程相當辛苦，他咬了十分鐘畫筆，就痛到昏厥過去，為了撐下去，將咬筆當作復健的過程，兩年後終於成功。

繪畫讓他重拾人生，第一張畫作被秀傳醫療集團總裁黃明和買走，讓他找到希望。廖健一最喜歡畫玉山，他說，山會讓他心理感到平靜，用畫作去表達他心目中的玉山，這是一種療癒過程，他希望在繪畫的世界裡找到知己，找到快樂