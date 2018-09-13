〈中部〉部落手作 史努櫻步道讓人驚豔

2018-09-13

〔記者佟振國／仁愛報導〕部落手作步道兼顧生態與觀光！南投縣仁愛鄉能高越嶺道生態旅遊推動發展協會，去年獲農委會林務局補助，改善部落周邊步道，春陽村史努櫻步道率先完成，居民利用原木做護欄，水保擋板施設步道階梯，陡峭難行的小徑變成老少咸宜的休憩步道，這群步道尖兵也受矚目，甚至能夠技術輸出，創造就業機會。

為能讓高山生態與觀光產業共存共榮，仁愛鄉春陽、精英、都達三村六部落的居民透過農委會林務局輔導，前年底成立南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會，去年正式展開「能高賽德克山村綠色經濟永續發展計畫」，實踐「里山倡議」。

原木做護欄 水保擋板製階梯

計畫包括部落手作步道知能培訓、賽德克民族植物調查指認、部落生活記憶故事蒐集、部落農業安全用藥及在地農產行銷推廣，昨天前往率先完工的春陽村史努櫻步道及廬山馬赫坡舉行成果展暨踩線體驗。

嚮導犬沿途守護陪伴受歡迎

全長近一公里的史努櫻步道，是三村成立的工班十六名成員，利用冬季農閒時以原木做護欄，水土保持擋板製成階梯，讓原本失修陡峭難行的小徑，變成老少咸宜的休憩步道，部落裡還有名叫「雲海」的可愛「嚮導犬」，陪伴守護登上步道的居民、遊客，深受大家歡迎。

協會執行長刑玉玫表示，部落步道工班精良的技術也獲得其他鄉鎮青睞，除了前來觀摩學習，甚至能夠技術輸出，創造另一項就業機會。